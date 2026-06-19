Психолог раскрыла, как родителям поддержать детей-выпускников

Психолог раскрыла, как вести себя родителям выпускников. Фото: Ольга ЮШКОВА.

У выпускников школ в период экзаменов особенно обостряется тревожность, и задача родителей – помочь ребенку справиться со стрессом и не усугубить ситуацию давлением. Семейный психолог Анастасия Климченко рассказала, как взрослым правильно поддерживать подростков в этот сложный период. Об этом пишет mk.ru.

«Самая опасная вещь – когда родитель загоняет ситуацию здесь и сейчас, будто бы экзамен – это что-то решающее, будто бы важнее его нет ничего на свете. Тогда ребенок, закрывая главу учебника, понимает: будущего нет, если все плохо сложилось», – уточнила эксперт.

По словам специалиста, главная роль родителей – снизить неопределенность и заранее продумать несколько вариантов развития событий, чтобы у ребенка был понятный «план Б» и даже «план В». Это помогает избежать состояния, когда подросток чувствует себя в тупике и не понимает, что делать дальше.

Также психолог подчеркнула, что опасно завышать ожидания и превращать экзамены в главный показатель успеха ребенка. Важно не давить амбициями, не сравнивать и не обесценивать результат, а наоборот – поддерживать и давать ощущение безопасности и принятия в любой ситуации.

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