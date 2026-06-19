Набиуллина анонсировала пересмотр прогноза по ключевой ставке в июле Фото: Ольга ЮШКОВА.

На июльском заседании Центробанк намерен пересмотреть прогноз по ключевой ставке, повысив его. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров, где обсуждались вопросы монетарной политики. Отметим, что это не значит обязательное повышение ставки, речь пока о прогнозах ЦБ.

«Мы дадим наше видение, наше новое видение траектории ключевой ставки, как я уже сказала, на опорном заседании, и оценим динамику, какая может потребоваться по 2026, 2027 и 2028 году», - заявила Набиуллина.

Напомним, 19 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25%, и это было уже девятое снижение подряд. Это стало возможно благодаря тому, что инфляционное давление ослабло. Нынешний годовой показатель инфляции держится в районе 4-5%.

Ранее KP.RU сообщил, что рубль заметно укрепился на фоне решения ЦБ понизить ключевую ставку.