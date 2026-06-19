Журналист Рузавин* и экс-депутат Фадеева** внесены в реестр иноагентов

Журналист Петр Рузавин* внесен в реестр иностранных агентов. Об этом следует из данных Минюста России.

В ведомстве отмечается, что Рузавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях властями РФ и проводимой ими политике, а также выступал против СВО на Украине.

Кроме того, в реестр также внесена бывшая депутат Городской думы города Томска Ксения Фадеева**, осужденная за экстремизм.

Фадеева**, в свою очередь, принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Министерство юстиции РФ пополнило список иностранных агентов несколькими персонами. Писательницу Эльвиру Барякину* и политолога Андрея Никулина* включили в соответствующий реестр.

Ранее сайт KP.RU писал, что Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрит во втором чтении проект об усилении государственного контроля за иностранными агентами.

* признаны Минюстом РФ иноагентами

** признана Минюстом РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень "физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму