Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 июня 2026 14:13

"Делают то, что я говорю": Трамп заявил, что сможет сдержать Израиль от атак на Ливан

Трамп утверждает, что сможет сдержать Израиль от дальнейших атак на Ливан
Вениамин ЗАХАРОВ
Трамп утверждает, что сможет сдержать Израиль от дальнейших атак на Ливан

Трамп утверждает, что сможет сдержать Израиль от дальнейших атак на Ливан

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет убедить израильские власти отказаться от проведения новых атак в отношении Ливана.

Американского лидера спросили, удастся ли ему предотвратить новые нападения на Ливан со стороны Израиля.

«Да, смогу. В этом нет ничего удивительного: они меня очень уважают и делают то, что я говорю», - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов Axios.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский президент в ходе переговоров по Газе вспылил из-за нежелания Израиля идти на сделку. Он нецензурно выругался при телефонном разговоре с Нетаньяху, тем самым убедив его матом подписать документы.

При этом Трамп заявлял, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако ему приходится принимать меры, чтобы глава еврейского государства оставался "в здравом уме".