"Делают то, что я говорю": Трамп заявил, что сможет сдержать Израиль от атак на Ливан

Трамп утверждает, что сможет сдержать Израиль от дальнейших атак на Ливан Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет убедить израильские власти отказаться от проведения новых атак в отношении Ливана.

Американского лидера спросили, удастся ли ему предотвратить новые нападения на Ливан со стороны Израиля.

«Да, смогу. В этом нет ничего удивительного: они меня очень уважают и делают то, что я говорю», - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов Axios.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский президент в ходе переговоров по Газе вспылил из-за нежелания Израиля идти на сделку. Он нецензурно выругался при телефонном разговоре с Нетаньяху, тем самым убедив его матом подписать документы.

При этом Трамп заявлял, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако ему приходится принимать меры, чтобы глава еврейского государства оставался "в здравом уме".