Елена Батурина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и её младшая дочь Ольга Лужкова проводят время в Италии. Совместное фото появилось в соцсетях.

Дамы позировали на фоне моря в комфортных полосатых брючных костюмах, подобранных в едином стиле. Пользователи обратили внимание, что мама и дочка очень похожи.

Елена Батурина с дочерью Ольгой от Юрия Лужкова появились на отдыхе в Италии. Фото: соцсети

Ольга Лужкова — младшая дочь Елены Батуриной и Юрия Лужкова, ей 32 года (родилась в 1994 году). У неё есть старшая сестра Елена 1992 года рождения. Всего у Юрия Лужкова четверо детей: двое сыновей Михаил и Александр от второго брака, и две дочери от третьего брака с Еленой Батуриной.

Ольга училась на экономическом факультете МГУ, затем продолжила образование в Лондонском университете по специальности «экономика», позже окончила магистратуру в США по программе «Пищевые науки». Сейчас она занимается дизайном интерьеров и живёт между Лондоном и Нью-Йорком. Семья Батуриной после отставки Лужкова с поста мэра в 2010 году уехала за границу.

Ранее KP.RU писал, что младшая дочь Юрия Лужкова и Елены Батуриной Ольга рассказывала об идеальных отношениях своих родителей и о том, как семья покинула Москву в 2010 году после отставки отца.