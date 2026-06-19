Кардиолог раскрыл, какие привычки действительно защищают сердце

Кардиолог дал рекомендации для здорового сердца. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Укрепить здоровье сердца во многом помогают простые ежедневные привычки. Врач-кардиолог Леонид Мишин рассказал, какие меры действительно работают для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет mk.ru.

«Следует заменять насыщенные и трансжиры на моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, а также минимизировать потребление переработанного мяса, рафинированных углеводов и сахаросодержащих напитков. Правильное питание может снизить сердечно-сосудистый риск на 11-59%», – отметил медик.

Не менее важна физическая активность. Следует уделять спорту не менее 150 минут в неделю или 75 минут интенсивных нагрузок. Также стоит отказаться от курения, которое остается одним из главных факторов риска для сердца.

Кроме того, необходимо следить за качеством сна. Кардиолог также посоветовал регулярно проходить обследования, контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. Раннее выявление проблем значительно снизить риск развития серьезных заболеваний сердца.

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