В США мужчина сдал полиции бывшую жену, которая совращала приемных детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В штате Вашингтон арестована 35-летняя учительница Эмбер Суэйн, которую обвиняют в совращении и изнасиловании двух приемных сыновей 17 и 18 лет. Женщину сдал полиции бывший муж, обнаружив в ее телефоне переписку с одним из подростков. Об этом пишет New York Post.

Следователи утверждают, что связь мачехи с приемными детьми началась в декабре. На допросе один из сыновей признался, что интимная связь с приемной матерью была постоянной.

Женщина сначала отрицала связь с приемными детьми, но позже призналась в содеянном. Однако на предварительных слушаниях она заявила, что не виновна. Тем не менее, женщину арестовали, суд назначен на 6 октября. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее окружной суд Берлина приговорил школьного учителя к пяти годам и трем месяцам лишения свободы за изнасилование трех девочек, а также хранение детской порнографии . Подсудимый использовал авторитет педагога и тяжелое семейное положение учениц, все преступления совершались в его садовой беседке.