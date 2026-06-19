"Вызывает глубокую озабоченность": В ЕС сделали замечание Израилю из-за атак на Ливан

Фон дер Ляйен: Израиль должен соблюдать территориальную целостность Ливана Фото: REUTERS.

Израиль должен соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ливана. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, происходящее на данный момент в Ливане вызывает глубокую озабоченность у Евросоюза.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что израильские войска не намерены покидать южную часть Ливана и будут жестко реагировать на любые атаки со стороны шиитского движения «Хезболлах».

В свою очередь президент США Дональд Трамп утверждал, что сможет убедить израильские власти отказаться от проведения новых атак в отношении Ливана.

Сайт KP.RU ранее писал, что американский президент в ходе переговоров по Газе вспылил из-за нежелания Израиля идти на сделку.