МАГАТЭ сообщило о начале работ по восстановлению питающей ЗАЭС электролинии Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Работы по восстановлению основной питающей Запорожской АЭС электролинии начались. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В публикации отмечается, что работы по ремонту 750-киловольтной линии электропередачи "Днепровская" начались в пятницу, 19 июня. Сотрудники МАГАТЭ будут осуществлять мониторинг работ на обоих берегах Днепра.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в свою очередь назвал это «значительным шагом к восстановлению ядерной безопасности».

Ранее на территории АЭС начался пожар в одном из зданий, в транспортном цехе, после очередного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сотрудники МЧС всю ночь тушили возгорание, однако задача осложнялась продолжающимися ударами беспилотников ВСУ.

Сайт KP.RU писал, что Запорожская АЭС сообщила о 14 атаках беспилотников на транспортный цех. Один из боксов загорелся, здания повреждены.