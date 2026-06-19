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НовостиПолитика19 июня 2026 15:23

МАГАТЭ сообщило о начале работ по восстановлению питающей ЗАЭС электролинии

Работы по восстановлению основной питающей Запорожской АЭС электролинии стартовали
Вениамин ЗАХАРОВ
МАГАТЭ сообщило о начале работ по восстановлению питающей ЗАЭС электролинии

МАГАТЭ сообщило о начале работ по восстановлению питающей ЗАЭС электролинии

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Работы по восстановлению основной питающей Запорожской АЭС электролинии начались. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В публикации отмечается, что работы по ремонту 750-киловольтной линии электропередачи "Днепровская" начались в пятницу, 19 июня. Сотрудники МАГАТЭ будут осуществлять мониторинг работ на обоих берегах Днепра.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в свою очередь назвал это «значительным шагом к восстановлению ядерной безопасности».

Ранее на территории АЭС начался пожар в одном из зданий, в транспортном цехе, после очередного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сотрудники МЧС всю ночь тушили возгорание, однако задача осложнялась продолжающимися ударами беспилотников ВСУ.

Сайт KP.RU писал, что Запорожская АЭС сообщила о 14 атаках беспилотников на транспортный цех. Один из боксов загорелся, здания повреждены.