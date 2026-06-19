Врач рассказала, сколько нужно заниматься спортом после 65 лет

Правильно подобранные нагрузки помогают наращивать мышечную массу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие уверены, что после 65 лет спортом уже поздно заниматься всерьез. Однако даже несколько минут физической активности в день помогают замедлить старение, укрепить мышцы и сохранить хорошее самочувствие на долгие годы, рассказала кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт. Об этом пишет aif.ru.

«Три важных условия для наилучшего результата от тренировок – регулярность, подходящая интенсивность, которая исключает сильную усталость и дискомфорт, и паузы для восстановления. Четыре минуты в день как раз позволяют поддерживать эту регулярность без истощения и эмоционального выгорания», – отметила медик.

По словам специалиста, правильно подобранные нагрузки помогают наращивать мышечную массу, которая с возрастом естественным образом уменьшается. Кроме того, тренировки улучшают обмен веществ, повышают чувствительность к инсулину и помогают снизить риск развития диабета второго типа.

Не менее важно и влияние спорта на мозг. Физическая активность способствует образованию новых нейронных связей, поддерживает память и концентрацию. Также занятия помогают бороться со стрессом, улучшают настроение и дают заряд энергии.

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