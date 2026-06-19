Кошта подтвердил, что пытался наладить дипломатические контакты с Россией Фото: REUTERS.

Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что пытался наладить дипломатические контакты с Россией. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«То, что я делаю через свой офис, - это создание дипломатического канала, потому что мы не можем полагаться только на других в интерпретации российских сообщений», - отметил Кошта.

Глава Евросовета подчеркнул, что ЕС должен иметь возможность напрямую передать Москве сообщения. При этом Кошта подчеркнул, что Евросоюз не будет посредником в конфликте на Украине. Как заявляло издание Politico, попытки председателя Евросовета наладить контакты с Россией вызвали ярость у ряда европейских стран.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на заявление Кошты о создании дипломатических каналов для контактов с Москвой.