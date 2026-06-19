"Намёк на возвращение к голубиной почте?": Захарова иронично отреагировала на слова главы Евросовета

Захарова с иронией отреагировала на слова главы Евросовета и контактах с Россией. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на слова главы Евросовета Антониу Кошты о создании дипломатических каналов для контактов с Россией.

"А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Глава Евросовета ранее сообщил, что Евросоюзу нужно создать дипломатический канал для контактов с РФ. По его словам, это позволит напрямую передавать Москве сообщения. Однако Кошта подчеркнул, что ЕС не будет посредником в конфликте на Украине.

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой или Киевом. Глава государства указал на то, что европейцы и Украина самостоятельно прекратили контакты с Россией.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эльвира Набиуллина объяснила, почему ЦБ так слабо снизил ключевую ставку: главные заявления главы Банка России

Еще хуже Стармера: Назван возможный новый премьер Великобритании