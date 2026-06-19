"Намёк на возвращение к голубиной почте?": Захарова иронично отреагировала на слова главы Евросовета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на слова главы Евросовета Антониу Кошты о создании дипломатических каналов для контактов с Россией.
"А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Глава Евросовета ранее сообщил, что Евросоюзу нужно создать дипломатический канал для контактов с РФ. По его словам, это позволит напрямую передавать Москве сообщения. Однако Кошта подчеркнул, что ЕС не будет посредником в конфликте на Украине.
Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой или Киевом. Глава государства указал на то, что европейцы и Украина самостоятельно прекратили контакты с Россией.
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