ЕС выделил Армении 34 млн евро на преодоление последствий российских ограничений Фото: REUTERS.

Европейская комиссия сообщила о выделении Армении 34 млн евро для смягчения последствий введенных Россией в отношении армянской продукции торговых ограничений. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы делегации ЕС в Армении.

Отмечается, что в пятницу, 19 июня, ЕК выделила Армении 34 млн евро для смягчения последствий торговых ограничений России для частного сектора. Эта финансовая помощь, как утверждается, является первым траншем комплексного пакета поддержки.

Кроме того, пострадавшие от торговых ограничений сферы получат дополнительную поддержку в рамках инициатив по упрощению торговых процедур и целевых программ по расширению доступа на рынок.

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что Армения понесет значительные потери, отвернувшись от России и сделав выбор в пользу Европы. Порядка 1,5 млрд долларов республика может потерять в туристической отрасли.