Трамп допустил проведение схожей с венесуэльской операции на Кубе Фото: REUTERS.

США могут провести в отношении Кубы операцию, похожую на ту, что была в Венесуэле. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Это возможно", - сказал Трамп в интервью Axios.

Однако, как утверждает сам президент США, Вашингтон не устанавливал жестких сроков для осуществления каких-либо действий в отношении Кубы. При этом ранее он делал заявление, что США сделают "небольшую остановку на Кубе по пути из Ирана".

Как писал сайт KP.RU, Белый дом начал рассматривать возможность военного сценария в отношении Кубы на фоне неудачи политики давления, основанной на санкциях и ограничениях поставок топлива.

Минфин США ранее также объявил о санкциях против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы Диас-Канеля.