Посольство РФ обвинило Молдавию в незаконном задержании россиянина на границе Фото: Юлия АЛЕХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Российское посольство в Кишиневе сообщило о незаконном задержании россиянина в городском аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

Диппредставительство отмечает, что он был изолирован от дипломатов и испытывает давление со стороны правоохранителей.

«Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями, которые в конечном итоге привели к тяжелым последствиям», - говорится в сообщении.

Отмечается, 19 июня что гражданин РФ был подвергнут уничижительному прессингу при прохождении таможенно-паспортных процедур. При этом его состояние здоровья резко ухудшилось в результате эмоционально-психологического давления со стороны компетентных органов.

Ранее сайт KP.RU писал, что МИД РФ назвал пиаром переговоры по вопросу принятия Украины и Молдавии в Евросоюз.