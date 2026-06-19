Концерт Алисы Фрейндлих внезапно отменили: что известно

Концерт с участием Фрейндлих и Спивакова не состоится 21 июня Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Запланированный на 21 июня Концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова в Московском международном Доме музыки не состоится объявленную дату. Об этом сообщает ТАСС.

"Информируем вас, что 21 июня концерт с участием Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова в Доме музыки не состоится", - заявили в пресс-службе.

В Доме музыки отметили, что о новой дате концерта будет объявлено дополнительно. Концерт должен был пройти в Светлановском зале. Кроме того, в проекте принимает участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под руководством Спивакова.

Ранее сайт KP.RU писал, что концерт Мурата Тхагалегова в Екатеринбурге, запланированный на 20 июня, перенесен на сентябрь из-за болезни артиста. До этого появилась информация, что Тхагалегов госпитализирован в Новосибирске из-за кровотечения пищевода.