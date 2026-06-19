Маршруты всех следующих в Крым и из него поездов сокращены с 20 июня

Все следующие в Крым и из него поезда сократят маршруты до Керчи Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму меняется схема железнодорожного сообщения. Маршруты всех следующих в республику и из нее поездов сокращены с 20 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Гранд сервис экспресс".

Так, маршруты поездов, следующих в Крым и из него, сократят до Керчи. С 10 июня, стоит напомнить, часть маршрутов поездов "Таврия" укоротили до того же населенного пункта. При этом остальные поезда продолжили ходить до Феодосии, Севастополя, Симферополя.

"В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи", - говорится в материале.

В четверг, 18 июня, был отменен поезд сообщением Симферополь - Москва. Кроме того, не до конца маршрута прошли составы, следующие через станцию Владиславовка. Завершающую часть маршрута от этой точки пассажиры поездов в Крым проследовали на автобусах.