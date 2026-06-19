Президенту Филиппин удалось не на шутку удивить Путина: вот чем

Президент Филиппин Маркос-младший удивил Путина рассказом о туристах в Иркутске. Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Контакты между Филиппинами и Россией расширяются. Теперь туристы из азиатской страны чаще посещают РФ. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший рассказал о реакции российского лидера Владимира Путина на сведения о филиппинцах, отдыхающих в Иркутске. Это удивило главу государства, пишет RT.

Фердинанд Маркос-младший сообщил, что Владимир Путин задал ему вопрос - что привыкшие к жаре туристы делают в Иркутске. Им там непривычно холодно, пояснил президент РФ.

"А я ответил: "Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом? Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий", - прокомментировал Фердинанд Маркос-младший.

Владимир Путин также отметил совпадение празднования национальных праздников с Филиппинами 12 июня. В стране в эту дату отметили День независимости. При этом в РФ 12 июня празднуют День России.