Владимир Спиваков остаётся в больнице: что известно о его состоянии

У известного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился инсульт. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Известный дирижер, худрук Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков находится в больнице. За его состоянием пристально наблюдают врачи. Однако инсульт у дирижера медики не подтвердили. Об этом оповестил митрополит Иларион.

Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт вечером 19 июня. Митрополит Иларион призвал всех неравнодушных молиться о его здоровье.

"Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни", - написал митрополит.

Владимир Спиваков сейчас находится в больнице в Москве.

В воскресенье, 21 июня, планировался концерт дирижера вместе с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих. Мероприятие должно было пройти в Московском международном Доме музыки. Однако из-за госпитализации дирижера концерт в эту дату не состоится.