Приёмная кампания в вузы и колледжи стартовала в России

В России 20 июня началась приёмная кампания в вузы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абитуриенты с 20 июня могут подать заявления на интересующие их направления обучения в российские вузы и колледжи. Приемная кампания стартовала.

Молодые люди имеют возможность подать заявление об обучении и документы заочно. Этот процесс происходит через портал "Госуслуги". Кроме того, абитуриенты могут подать заявление через почту или приехать в учебное заведение лично.

Дата окончания приема документов на бюджет - 25 июля. При этом на платное отделение можно поступать до 20 августа.

В этом году участники ЕГЭ по русскому языку показали в среднем результаты выше, чем в 2025-м. Балл составил 63,06. Всего экзамен по русскому языку писали 661 756 человек. Известно, что камнем преткновения у многих сдающих стало слово "преддверие". Именно на нем участники ЕГЭ допустили больше всего ошибок.