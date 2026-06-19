Росавиация ограничила полеты дронов и легких самолетов в восьми регионах РФ

Росавиация ограничила полеты легких самолетов в регионах РФ Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В ряде регионов Центральной России с 20 июня вводятся ограничения на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, соответствующие меры были приняты по представлению Министерства обороны РФ и распространяются на воздушное пространство на высоте до 5,2 км в восьми регионах, включая Москву и Московскую область.

В Росавиации уточнили, что ограничения не затрагивают полеты государственной и экспериментальной авиации. При этом регулярные и чартерные рейсы гражданских авиакомпаний продолжат выполняться по расписанию.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим постоянно совершает атаки на регионы России. Так, один из беспилотников ВСУ попал в многоквартирный дом в Подмосковье. В Электростали обломки сбитого дрона повредили кровлю частного дома, женщина получила ранение.