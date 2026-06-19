Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Средствами противовоздушной обороны России уничтожены два беспилотных летательных аппарата ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков для обеспечения безопасности. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим совершил массированную атаку беспилотников на Москву. По данным мэра столицы, нескольким аппаратам удалось достичь территории нефтеперерабатывающего завода.

Также в ночь на 18 июня обломки одного из сбитых украинских дронов упали на территорию торгового центра "Садовод". Пострадавших нет. На месте происшествия работали экстренные службы.