"Массовое поражение": в Беларуси заявили о целенаправленной атаке ВСУ на автобус под Брянском

Перцов: удар ВСУ по автобусу с детьми нацелен на массовое поражение людей Фото: REUTERS.

Атака беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области была заранее спланирована и координировалась. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Беларуси Владимир Перцов.

"Беспилотник был начинен в общем-то поражающими элементами, нацеленными не на подрыв автобуса, а на массовое поражение людей, в нем находящихся", - сказал он в эфире "Беларусь 1".

Перцов подчеркнул, что удар не был случайностью и находился под контролем операторов. По его словам, после атаки часть людей вернулась к автобусу, чтобы забрать личные вещи, и в районе продолжали летать беспилотники.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев назвал удар ВСУ по автобусу с детьми циничным преступлением. По его словам, это грубейшее нарушение норм международного права и принципов человечности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация на южной границе страны "пылает как никогда". Он уточнил, что это является прямым ответом на вопрос о необходимости усиления охраны рубежей.