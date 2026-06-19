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НовостиВ мире19 июня 2026 23:08

Более 240 человек погибли в Конго от лихорадки Эбола: подтверждено уже не менее 933 случаев заражения

Число погибших от Эболы в Конго выросло до 245
Алина КОЧНЕВА
Число погибших от Эболы в Конго выросло до 245. Фото: Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press

Число погибших от Эболы в Конго выросло до 245. Фото: Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press

В Демократической Республике Конго растет число погибших от лихорадки Эбола. Количество летальных исходов достигло 245 случаев. Об этом проинформировал министр здравоохранения Конго Самюэль Роже Камба в ходе брифинга.

По его данным, на территории государства подтверждено уже не менее 933 случаев заражения Эболой. При этом, заверил министр, прогресс в борьбе с вирусом заметен.

"Уровень смертности - 26%. Госпитализированы 416 человек. 80 выздоровели и выписаны из лечебных центров", - уведомил Самюэль Роже Камба.

В России при этом риск заразиться лихорадкой Эбола остается низким. Вирусом можно заболеть только в случае посещения Африки и контакта с заболевшим. Эбола представляет угрозу для населения африканских стран. Там находятся природные очаги лихорадки.