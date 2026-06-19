Продюсер и владелец игры "Что? Где? Когда?" попала в "Миротворец": в чем Киев обвиняет Наталию Стеценко

Владелец игры "Что? Где? Когда?" Наталия Стеценко попала в базу "Миротворца" Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский продюсер, президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Наталия Стеценко оказалась в базе скандального экстремистского украинского сайта "Миротворец". Киев обвиняет гендиректора "Игры-ТВ" в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность республики. Об этом свидетельствуют данные сайта.

Наталия Стеценко внесена в базу "Миротворца" 19 июня. Владелец игры "Что? Где? Когда?" обвиняется Киевом в поддержке России. Продюсер не согласилась с негативными, провокационными высказываниями в отношении принадлежности Крыма, ДНР и ЛНР.

В базу данных украинского сайта также попал приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Поводом для публикации персональных данных Антона Милаева стало его участие в СВО. Владельцы сайта обвиняют его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.