Уиткофф и Кушнер планируют переговоры с Ираном в Швейцарии. Фото: www.capitalpictures.com/ Global Look Press

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет на возможные переговоры с иранской стороной. Вашингтон и Тегеран, как планируется, обсудят ядерное соглашение. Стив Уиткофф уже отправился в Швейцарию, сообщает портал Axios.

Переговоры между США и Ираном были запланированы на 19 июня. Однако встреча представителей двух стран не состоялась. Тем не менее, в Швейцарию в качестве переговорщика уже прибыл зять президента США Джаред Кушнер.

В материале подчеркивается, что в контактах с Ираном должен был принять участие вице-американский лидер Джей Ди Вэнс. Но он отложил поездку в Швейцарию из-за эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлой".

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также могут прибыть в Россию для обсуждений по Украине. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, переговорщикам будет полезно ознакомиться с фактами, которые говорят о сущности Киева.