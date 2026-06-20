Онищенко: в лабораториях США на Украине хотят ухудшить эпидобстановку в России Фото: REUTERS.

Деятельность американских лабораторий на Украине направлена на дестабилизацию эпидемиологической ситуации в России. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.

Эпидемиолог отметил, что на Украине работали как местные специалисты, так и представители США, которые участвовали в программах, связанных с биологическими исследованиями.

"Но [влияния] украинских лабораторий [на вспышку Эболы в Африке] точно не может быть. У них были другие задачи. Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия", - сказал академик.

Онищенко уточнил, что Россию является целью для создания эпидемиологических угроз, способных повлиять на экономику и обороноспособность страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в биолабораториях США на Украине проводились исследования заболеваний, не характерных для этого региона. По ее словам, на украинской территории расположены 40 лабораторий.