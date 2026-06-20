В России обновят образовательный стандарт для старших классов: когда ждать изменений

В школах изменится программа старших классов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования", - сказал он в интервью РИА Новости.

Кравцов уточнил, что по новым правилам учащиеся смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более ориентированными на практическое применение знаний.

Ранее KP.RU сообщал, что в российских школах утверждена программа изучения арабского языка. Она вступит в силу с 1 сентября нового учебного года. Кравцов добавил, что уже три года в России проводится олимпиада по арабскому языку.