SC: успехи армии России в СВО являются унижением для Украины Фото: REUTERS.

Успехи российской армии в ходе специальной военной операции представляют собой серьезное унижение для Украины. Об этом заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

"Это [потеря Киевом возможности противостоять России] источник унижения и позора для киевского режима, который четыре года назад обещал своим солдатам и гражданам победоносную кампанию", - говорится в материале.

Лейрос считает, что по мере роста потерь Украина все меньше располагает аргументами в пользу продолжения боевых действий.

По словам автора, в текущих условиях Киеву остается либо капитулировать, либо попытаться сформировать образ "победоносной армии" для Запада, что приведет эскалации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент российская армия продвигается по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства уточнил, что противник не в состоянии сдержать натиск.