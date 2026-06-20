На Украине опасаются вторжения ВСУ в Белоруссию после угроз Зеленского

"Страна" допустила, что Зеленский планирует вторжение в Белоруссию Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский своими заявлениями в адрес Белоруссии может допускать возможность силового сценария в отношениях с Минском. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Авторы публикации рассматривают несколько возможных вариантов развития ситуации. Согласно одной из версий, Зеленский не планирует реализовывать свои угрозы на практике и рассчитывает на реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100% исключать нельзя", - говорится в материале.

Другой сценарий предполагает, что Зеленский вторгнется в Белоруссию для дестабилизацию обстановки. По данным издания, начало новых боевых действий будет губительно для ВСУ на фоне существующих кадровых проблем и высокой нагрузки.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал опасным перформансом с прицелом на западную публику угрозы Зеленского в адрес Белоруссии. Киевский главарь также просил Лукашенко убрать технику из приграничья. Парламентарий считает, что Зеленский провоцирует эскалацию.