"Провокация эскалации и расширения зоны конфликта": Слуцкий остро прокомментировал угрозы Зеленского к Лукашенко

Слуцкий счёл ультиматум Зеленского Лукашенко опасным перформансом Фото: REUTERS.

Киевский главарь Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Он призвал "убрать" технику с приграничных территорий. Бывший комик пригрозил самостоятельно ее устранить военным путем. Ультиматум Зеленского к Александру Лукашенко является "опасным перформансом". Такое мнение выразил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что заявления из Киева имеют прицел на западную публику. Он счел инцидент провокацией. Депутат обратил внимание на возможные последствия громких слов нелегитимного украинского лидера.

"Заявления Зеленского в адрес Лукашенко - опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта", - указал Леонид Слуцкий.

Он отметил, что бывший комик игнорирует роль Запада в конфликте на Украине. При этом Зеленский не боится выступать с яркими заявлениями в адрес Минска. В это время Брюссель и "евротройка" даже не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Беларуси, добавил депутат. Парламентарий напомнил о тесной связи Москвы и Минска. Звучащие в адрес Беларуси провокационные заявления имеют отношение и к РФ.

"Москва рассматривает угрозы для Минска - члена Союзного государства - как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli [повод для начала войны] для неминуемого ответа ведущей ядерной державы", - резюмировал Леонид Слуцкий.

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне на европейском континенте. По его данным, начало агрессии заложено на 2030 год. Александр Вольфович уточнил, что именно на эту задачу нацелены военные бюджеты стран Запада.

На Украине уже допускают возможность вторжения ВСУ в Беларусь. На эту мысль наталкивают воинственные утверждения Зеленского, пишет издание "Страна". По мнению журналистов, киевский главарь может допускать возможность силового сценария в отношениях с Минском. Авторы рассматривают несколько возможных вариантов. Согласно одной из версий, Зеленский рассчитывает на реакцию Александра Лукашенко.