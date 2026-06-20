Как освобождение Юрковки повлияет на продвижение ВС РФ в ДНР: вот какую возможность получили штурмовики

В Минобороны России объяснили особенность освобождённой Юрковки в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска постепенно продвигаются на всех направлениях в зоне спецоперации. В пятницу, 19 июня, стало известно об освобождении нового населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Операцию успешно провели подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная". Военные освободили Юрковку в ДНР. В Минобороны России объяснили особенность этого шага. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в мессенджере "Макс".

Поясняется, что освобождение населенного пункта открывает группировке возможности на славянском направлении. В первую очередь, речь идет о дальнейшем продвижении штурмовых подразделений, подчеркивается в материале ведомства.

"Населенный пункт Юрковка находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР - Славянска и Краматорска", - оповестили в Минобороны РФ.

Бойцы "Южной" группировки провели тщательную разведку и нанесли огневое поражение ВСУ в районе Юрковки, поделились в ведомстве. Затем штурмовые группы прорвали оборону противника. Минобороны опубликовало видео с кадрами боев за населенный пункт. На нем российские военные разворачивают флаг РФ в знак освобождения Юрковки.

Вооруженные Силы добились стратегических успехов также в Красном Лимане ДНР. В северо-западной части подразделения ведут активное наступление. За прошедшие сутки российские военные овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями. Штурмовики продолжают уничтожать разрозненные подразделения ВСУ в городе. В Красном Лимане за сутки уничтожены до 20 украинских солдат и боевая техника противника.

Кроме того, фиксируется продвижение в Константиновке. Сопротивления российским войскам среди украинских боевиков не наблюдается, они бегут из города, рассказал замкомандира 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Прохладный". По его словам, украинские боевики пытаются "просочиться" на определенных участках. Противник встречает ожесточенное сопротивление. ВС РФ заранее вскрывают местонахождение солдат ВСУ и мгновенно уничтожают, оповестил военный. Боевики украинской армии морально подавлены, заключил он.