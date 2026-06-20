Звонок со звуком сирен: мошенники придумали новую психологическую схему обмана россиян

Мошенники стали убеждать жертв перезвонить в техподдержку звуком сирен Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники начали использовать звуки сирен в телефонных разговорах с россиянами, чтобы психологически воздействовать на жертв и заставить их действовать по инструкции. Об этом сообщает МВД РФ.

Аферисты сначала звонят жертве и под различными предлогами выманивают код из СМС. После его передачи при разговоре включается звук сирены и голос сообщает о мошенниках, предлагая срочно перезвонить по номеру "техподдержки", который приходит сообщением.

Далее с жертвой связывается человек, представляющийся сотрудником Роскомнадзора. Он получает личные данные и информацию о банковских счетах, после чего убеждает, что часть средств уже якобы переведена третьим лицам.

Затем подключается "специалист" Росфинмониторинга, который предлагает перевести все накопления на "безопасный спецсчет" с помощью QR-кода, фактически ведущего на оплату товаров в магазине электроники.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники звонят россиянам якобы от лица управляющих компаний. Они обещают гражданам новые ключи от домофона и выманивают код для взлома "Госуслуг".