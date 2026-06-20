Азаров заявил, что закрыть биолаборатории США на Украине помешал госпереворот Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что власти страны требовали от США с 1 января 2014 года прекратить работу действующих биологических лабораторий, но этому помешал государственный переворот.

Политик отметил, что украинская сторона направляла США требование предоставить доступ к лабораториям для отечественных специалистов. В противном случае объекты бы закрыли.

Азаров уточнил, что инспекторам разрешили посетить биолаборатории, однако показали лишь общие сведения, не раскрыв сути проводимых исследований.

"С 1 января 2014 года мы потребовали их закрыть. Но, как известно, состоялся государственный переворот, и эти лаборатории не были закрыты", - сказал он в интервью ТАСС.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что деятельность американских лабораторий на Украине направлена на дестабилизацию эпидемиологической ситуации в России, которая способна повлиять на экономику и обороноспособность страны.