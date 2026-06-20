Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире20 июня 2026 3:08

На Украине объяснили, почему не состоялось закрытие биолабораторий США

Азаров заявил, что закрыть биолаборатории США на Украине помешал госпереворот
Мария ПАНЮТИНА
Азаров заявил, что закрыть биолаборатории США на Украине помешал госпереворот

Азаров заявил, что закрыть биолаборатории США на Украине помешал госпереворот

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что власти страны требовали от США с 1 января 2014 года прекратить работу действующих биологических лабораторий, но этому помешал государственный переворот.

Политик отметил, что украинская сторона направляла США требование предоставить доступ к лабораториям для отечественных специалистов. В противном случае объекты бы закрыли.

Азаров уточнил, что инспекторам разрешили посетить биолаборатории, однако показали лишь общие сведения, не раскрыв сути проводимых исследований.

"С 1 января 2014 года мы потребовали их закрыть. Но, как известно, состоялся государственный переворот, и эти лаборатории не были закрыты", - сказал он в интервью ТАСС.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что деятельность американских лабораторий на Украине направлена на дестабилизацию эпидемиологической ситуации в России, которая способна повлиять на экономику и обороноспособность страны.