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НовостиВ мире20 июня 2026 3:15

"Споры до 11 часов вечера": Зеленский сорвал торжественный ужин лидеров ЕС

Euractiv: уход Зеленского сорвал торжественный ужин лидеров ЕС
Мария ПАНЮТИНА
Euractiv: уход Зеленского сорвал торжественный ужин лидеров ЕС

Euractiv: уход Зеленского сорвал торжественный ужин лидеров ЕС

Фото: REUTERS.

Уход Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран Евросоюза, посвященного обсуждению Китая, привел к дискуссиям о России и Украине. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, Зеленский присутствовал на мероприятии недолго и вскоре покинул его. После этого повестка обсуждения изменилась, и участники перешли к вопросам украинского кризиса.

"Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о конфликте России на Украине", - отмечается в публикации.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания G7. По его словам, европейские лидеры на мероприятии "накачивали" главу США Дональда Трампа неполезными и вредными идеями.