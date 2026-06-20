В школах введут более прикладное обучение: как будет выглядеть программа для старшеклассников через год

В школах РФ с 2027 года изменится программа обучения для старших классов Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России через год изменится программа обучения для старшеклассников. Новый стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года. Минпросвещения намерено сделать содержание обучения более прикладным. Об этом подробно рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что в соответствии с обновленными правилами старшеклассник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Ранее ученики в обязательном порядке углубленно учили две дисциплины. Этот пункт сойдет на нет.

"С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям", - указал Сергей Кравцов.

Как отметил министр просвещения, изменения коснутся математики, физики, химии и биологии. Программы по данным предметам будут более прикладными.

"Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов", - добавил Сергей Кравцов.

Он сообщил, что проект планируется утвердить в июле 2026 года. При этом в новом учебном году соответствующих изменений не будет.

С 1 сентября в школах России появится программа изучения арабского языка. Министр просвещения напомнил, что ученики уже три года имеют возможность участвовать в олимпиаде по этой дисциплине. Сергей Кравцов пояснил, что теперь в школах будет действовать специальная программа обучения данному языку. По его словам, это связано с культурно-образовательным сотрудничеством с Арабскими Эмиратами. Министерство уже подготовило переводы на арабский язык русских народных сказок и книг о России.

Между тем в Общественной палате предложили внедрить в систему обязательный экзамен по физической культуре. Как заявил член ОП Владислав Гриб, такой тест мог бы появиться во всех школах. Он отметил, что физическая культура не является второстепенным предметом. По словам члена ОП, в связи с этим школьникам нужна итоговая аттестация по данной дисциплине. Она может быть по любимому виду спорта каждого ученика, заключил Владислав Гриб.