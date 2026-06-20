Названа причина смерти звезды "Клюквенного щербета": от чего умерла Эдже Иртем

Причиной смерти звезды "Клюквенного щербета" Иртем мог стать укус обезьяны Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной зрителям по сериалу "Клюквенный щербет", мог стать укус обезьяны, полученный во время поездки в Таиланд. Об этом сообщает T24. со ссылкой на адвоката артистки

В ходатайстве адвокат актрисы Угур Геккойун уточнил, что на левой руке Эдже были обнаружены три рубца. По словам родственников, во время пребывания в Таиланде ее укусила обезьяна.

"Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис", - написал юрист.

Геккойун просит следствие учесть эту версию при проведении судебно-медицинской экспертизы и установлении точной причины смерти Иртем.

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