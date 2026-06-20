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НовостиВ мире20 июня 2026 3:48

Названа причина смерти звезды "Клюквенного щербета": от чего умерла Эдже Иртем

Причиной смерти актрисы "Клюквенного щербета" Иртем мог стать укус обезьяны
Мария ПАНЮТИНА
Причиной смерти звезды "Клюквенного щербета" Иртем мог стать укус обезьяны

Причиной смерти звезды "Клюквенного щербета" Иртем мог стать укус обезьяны

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной зрителям по сериалу "Клюквенный щербет", мог стать укус обезьяны, полученный во время поездки в Таиланд. Об этом сообщает T24. со ссылкой на адвоката артистки

В ходатайстве адвокат актрисы Угур Геккойун уточнил, что на левой руке Эдже были обнаружены три рубца. По словам родственников, во время пребывания в Таиланде ее укусила обезьяна.

"Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис", - написал юрист.

Геккойун просит следствие учесть эту версию при проведении судебно-медицинской экспертизы и установлении точной причины смерти Иртем.

Ранее KP.RU сообщал о смерти американского режиссера Джеймса Берроуза. Создатель популярного телевизионного ситкома "Друзья" скончался на 86-м году жизни. За почти пять десятилетий работы в индустрии Берроуз получил 11 премий "Эмми".