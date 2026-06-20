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НовостиВ мире20 июня 2026 3:51

"Им конец!": Трамп обозлился на Иран после отмены встречи в Швейцарии

Трамп пригрозил, что Иран по итогу сделки не получит даже 10 центов от США
Алина КОЧНЕВА
Трамп пригрозил, что Иран по итогу сделки не получит даже 10 центов от США

Трамп пригрозил, что Иран по итогу сделки не получит даже 10 центов от США

Фото: REUTERS.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп обрушился с критикой на иранское руководство. Он обвинил Тегеран в отмене встречи официальных представителей двух стран в Швейцарии. Президент США заверил, что Вашингтон не несет ответственности за срыв переговоров. Дональд Трамп пригрозил, что Иран по итогу мирной сделки не получит и 10 центов от Штатов. Такой пост он опубликовал в своей соцсети.

Американский лидер добавил, что США готовы выполнить договоренность о 60-дневном сроке для переговоров. Однако в настоящий момент они даже не начались. Стороны так и не подписали соглашение. Для этого в Швейцарию должен был отправиться вице-президент США Джей Ди Вэнс. Однако он отменил полет из-за срыва встречи. Переговоры планировались на 19 июня.

"Это не мы не пошли на встречу от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы определим, как пройдут эти 60 дней. Они не получат денег, даже 10 центов", - отреагировал Дональд Трамп.

По итогам непрямых переговоров война в Иране все же завершилась. Такое решение обе стороны озвучили 18 июня. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, президенты обеих стран подписали соглашение о мире. Однако согласован только текст меморандума. Все остальные детали будут обсуждаться сторонами на дальнейших встречах. Текст меморандума включает 14 пунктов. Документ получил название "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран".

Делегацию в Швейцарии должен был возглавить Джей Ди Вэнс. Однако он ранее отмечал, что вылетит, когда появится информация о готовности к тому же от иранской стороны. Как оповестило агентство Tasnim, Тегеран намерен сначала увидеть подтверждение обязательств со стороны США по меморандуму. Только потом Иран будет готов к личным встречам по другим деталям. По данным CNN, проблемой стала эскалация между Израилем и "Хезболлой". ЦАХАЛ вновь ударила по Ливану. Это категорически не устраивает Иран. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил продолжение некоторых боевых действий в Ливане якобы мерами безопасности.