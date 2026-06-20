"Им конец!": Трамп обозлился на Иран после отмены встречи в Швейцарии

Трамп пригрозил, что Иран по итогу сделки не получит даже 10 центов от США Фото: REUTERS.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп обрушился с критикой на иранское руководство. Он обвинил Тегеран в отмене встречи официальных представителей двух стран в Швейцарии. Президент США заверил, что Вашингтон не несет ответственности за срыв переговоров. Дональд Трамп пригрозил, что Иран по итогу мирной сделки не получит и 10 центов от Штатов. Такой пост он опубликовал в своей соцсети.

Американский лидер добавил, что США готовы выполнить договоренность о 60-дневном сроке для переговоров. Однако в настоящий момент они даже не начались. Стороны так и не подписали соглашение. Для этого в Швейцарию должен был отправиться вице-президент США Джей Ди Вэнс. Однако он отменил полет из-за срыва встречи. Переговоры планировались на 19 июня.

"Это не мы не пошли на встречу от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы определим, как пройдут эти 60 дней. Они не получат денег, даже 10 центов", - отреагировал Дональд Трамп.

По итогам непрямых переговоров война в Иране все же завершилась. Такое решение обе стороны озвучили 18 июня. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, президенты обеих стран подписали соглашение о мире. Однако согласован только текст меморандума. Все остальные детали будут обсуждаться сторонами на дальнейших встречах. Текст меморандума включает 14 пунктов. Документ получил название "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран".

Делегацию в Швейцарии должен был возглавить Джей Ди Вэнс. Однако он ранее отмечал, что вылетит, когда появится информация о готовности к тому же от иранской стороны. Как оповестило агентство Tasnim, Тегеран намерен сначала увидеть подтверждение обязательств со стороны США по меморандуму. Только потом Иран будет готов к личным встречам по другим деталям. По данным CNN, проблемой стала эскалация между Израилем и "Хезболлой". ЦАХАЛ вновь ударила по Ливану. Это категорически не устраивает Иран. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил продолжение некоторых боевых действий в Ливане якобы мерами безопасности.