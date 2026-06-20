Среднюю пенсию более 30 тысяч рублей зафиксировали в 12 регионах России

В мае пенсионеры в 12 регионах РФ в среднем получали свыше 30 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожилые граждане в некоторых российских регионах в среднем получают пенсию свыше 30 тысяч рублей. Такие выплаты зафиксировали в мае в 12 субъектах страны. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, приводит РИА Новости.

Так, в среднем более 30 тысяч в мае выплатили пенсионерам на Чукотке, в Ненецком автономном округе, на Камчатке, в Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах средние пенсии фиксируются на значениях выше 35 000 рублей.

Кроме того, в Мурманской области размер пенсионного обеспечения составил 34 265 рублей. Пожилые жители Сахалинской области в среднем получили 33 726 рублей. Такие же значения зафиксировали в Якутии. В Республике Коми средние пенсии составили 32 262 рубля. В Архангельской области и Карелии - более 31 тысячи рублей.

Между тем, по данным Росстата, в Москве средняя зарплата составила 219,6 тысячи рублей. Такой рост связан с высокооплачиваемыми профессиями в ряде отраслей. Так, наибольшие заработки зафиксированы у топ-менеджеров. Они получают свыше 1 миллиона рублей в месяц.