Адвокат Чанышев: Шурыгина может стать потерпевшей в своем уголовном деле. Фото: Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер Диана Шурыгина может из обвиняемой стать потерпевшей в своем уголовном деле. Об этом ТАСС рассказал адвокат, председатель коллегии «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев.

Сейчас Шурыгиной, после замужества — Шляниной, инкриминируют распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. Она находится под домашним арестом. По этой статье ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Чанышев отметил, что процессуальный статус Шурыгиной теоретически может измениться. Такое возможно, если следствие установит, что она сама стала жертвой противоправных действий, не давала согласия на распространение материалов или была вовлечена в незаконную деятельность другими лицами.

В этом случае уголовное преследование в отношении блогера могут прекратить. Тогда она может быть признана потерпевшей в этом же деле или в отдельном производстве.

Адвокат также не исключил изменения юридической квалификации. Если выяснится, что материалы распространялись без согласия изображенного на них человека, следствие может проверить дело на признаки нарушения неприкосновенности частной жизни.

По словам Чанышева, в ходе расследования могут рассмотреть и вопрос о назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Однако сама по себе такая экспертиза еще не означает признания человека невменяемым. Для этого нужны серьезные медицинские основания.

«В подобных делах нередко первоначальная версия обвинения претерпевает существенные изменения по мере установления всех обстоятельств произошедшего», — заключил Чанышев.

Шурыгина стала известной после участия в ток-шоу «Пусть говорят» в 2017 году. Тогда она рассказала о совершенном в ее отношении изнасиловании. Позже девушка завела YouTube-канал и стала вести аккаунты в социальных сетях.

Ранее KP.RU писал, что судьбу дела Шурыгиной может решить экспертиза. Юрист Дмитрий Матюшенков объяснял, что специалистам предстоит определить, относятся ли исследуемые материалы к порнографическим или эротическим. По его словам, именно выводы экспертов часто становятся главным доказательством в подобных делах.