Львова-Белова: Россия реагирует на все запросы о возвращении детей на Украину Фото: Shutterstock.

Россия реагирует на все запросы Украины по вопросу воссоединения детей с родными. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, российская сторона находится в постоянном контакте с Киевом и обсуждает все ситуации, которые предлагаются. Однако сейчас подобные запросы стали единичными. Так, если раньше могли обсуждаться десять или двадцать человек, а теперь чаще речь идет о четырех, пяти или семи детях.

«Мы регулярно контактируем с украинской стороной и обсуждаем те ситуации, которые они нам предлагают. Хочу сказать, что это единичные случаи», — сказала детский омбудсмен.

Она добавила, что в основном такие истории касаются семейных споров. Например, когда один из родителей находится в России, а другой — на Украине.

«Мы, конечно, предлагаем медиацию, предлагаем родителям договориться, спрашиваем мнение ребенка. В любом случае это семейные споры, на которые мы можем влиять опосредованно», - добавила Львова-Белова.

Ранее Львова-Белова сообщила, что атаки украинских беспилотников мешают провести воссоединение четверых детей с семьями на Украине. Документы для их передачи уже готовы, а сама акция планировалась на конец июня. Однако, по словам омбудсмена, сейчас организовать безопасную транспортировку невозможно.