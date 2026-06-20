Депутат Ивлев: миротворческие идеи в ЕС разбиваются о военную политику Фото: REUTERS.

Миротворческие идеи отдельных западных политиков разбиваются о военную политику Евросоюза. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

Так он прокомментировал итоги встречи Евросоюза по Украине. Участники саммита не определили ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога. Вместо этого они снова призвали к немедленному перемирию без предварительных условий.

Ивлев считает, что Евросоюз давно дискредитировал себя жесткой линией в отношении Москвы. Даже если у отдельных европейских лидеров появляются идеи о мире, их быстро подавляют сторонники силового курса.

«Евросоюз давно уже дискредитировал себя своей военно-казарменной политикой и все возрастающим втягиванием в войну с Россией», — сказал депутат.

Он добавил, что за такими идеями, как правило, следует «грозный окрик» со стороны нынешних лидеров Германии, Франции и Великобритании. И это мешает любому инакомыслию внутри Европы.

Немногим ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал заявления глав Франции, Германии и Британии о переговорах имитацией мирной деятельности. По его словам, европейские лидеры говорят о мире, чтобы выглядеть миротворцами в своих странах. При этом все три страны продолжают поддерживать Киев оружием.