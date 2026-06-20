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НовостиОбщество20 июня 2026 6:15

В Брянской области один человек погиб, один ранен из-за атаки ВСУ

Врио губернатора Брянской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион
Людмила МИТРОХИНА
В Брянской области один человек погиб, один ранен из-за атаки ВСУ

В Брянской области один человек погиб, один ранен из-за атаки ВСУ

Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Брянской области погиб мирный житель, женщина ранена. Это произошло после атаки ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавшую госпитализировали и оказали помощь. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения. Пострадавшая оперативно доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь», — резюмировал чиновник на своем канале в соцсети «Макс». Позже Ковальчук подчеркнул, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что Брянскую область ВСУ атакуют с помощью дронов регулярно. Причем выбирают в качестве целей гражданские объекты. Недавно стало известно, что женщина погибла после удара дрона по жилому дому.