Медведев: Сделку Ирана с США взорвет Израиль в Ливане Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сделку США и Ирана может взорвать Израиль новыми ударами по Ливану. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе».

Так он прокомментировал соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Медведев считает, что Иран в этой ситуации «не проиграл» США, несмотря на удары и серьезные потери.

При этом, как написал зампред Совбеза, Израиль остался недоволен тем, что политический режим Ирана не был полностью разгромлен. Именно поэтому, считает Медведев, кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может попытаться сорвать договоренности.

«Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне», — заявил Медведев.

Он добавил, что в такой ситуации ждать прочного мира опрометчиво. Отдельно Медведев упомянул Ормузский пролив, который, по его словам, «реально превратился в персидский nuke».

Ранее МИД Ирана заявил, что по меморандуму с Тегераном США несут ответственность за действия Израиля в Ливане. Во внешнеполитическом ведомстве также предупредили, что новые удары Иерусалима могут повлечь серьезные последствия. Также Тегеран намерен использовать доступные средства для защиты своих союзников.