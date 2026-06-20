Минцифры: стартовал прием заявлений в вузы онлайн через «Госуслуги» Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Начался прием заявлений в вузы через портал «Госуслуги». Там можно подать заявление, следить за рейтингом и согласиться на зачисление. Об этом сообщили в Минцифры на своем канале в «Максе».

«На "Госуслугах" можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление — всё с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн"», — отмечается в сообщении от ведомства.

В сервисе результаты ЕГЭ передаются в вузы автоматически, загружать их не нужно. Льготы и индивидуальные достижения из государственных систем переносятся в заявление без дополнительного подтверждения.

Ранее KP.RU сообщил, что в России стартовала приемная комиссия в вузы с 20 июня 2026 года. Вчерашние выпускники школ могут подать документы как очно, так и с помощью онлайн-сервисов.