Посол Киева Боднар отказался от польской награды из-за лишения Зеленского ордена Фото: REUTERS.

Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польской награды после лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. С соответствующим заявлением он выступил в социальных сетях.

Боднар заявил, что возвращает Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Республикой Польшей». Решение Варшавы по Зеленскому он назвал «исторически несправедливым».

«Я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена „За заслуги перед Республикой Польшей“», — написал украинский посол.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны. Поводом стало решение присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА»**, которое в Варшаве резко осудили. До Боднара от польских наград уже отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*.

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.