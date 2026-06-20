«Никаких правил больше нет»: Медведев отреагировал на массированные атаки ВСУ на российские города

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на массированные атаки киевского режима по российским городам. Он подчеркнул, что против преступных действий ВСУ больше нет никаких правил и быть не может. Такое мнение он высказал в «Максе».

«С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», — резюмировал российский политик.

Ранее KP.RU рассказал, как Медведев отреагировал на заявление, что в Европе начали строительство специальных лагерей для российских пленных. Он подчеркнул, что Россия не будет уподобляться таким веяниям, назвав четкую причину.