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НовостиПолитика20 июня 2026 8:06

«Никаких правил больше нет»: Медведев отреагировал на массированные атаки ВСУ на российские города

Медведев считает, что никаких правил против Киева больше быть не может
Людмила МИТРОХИНА
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на массированные атаки киевского режима по российским городам. Он подчеркнул, что против преступных действий ВСУ больше нет никаких правил и быть не может. Такое мнение он высказал в «Максе».

«С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», — резюмировал российский политик.

Ранее KP.RU рассказал, как Медведев отреагировал на заявление, что в Европе начали строительство специальных лагерей для российских пленных. Он подчеркнул, что Россия не будет уподобляться таким веяниям, назвав четкую причину.