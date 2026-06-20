Экс-премьер Миллер назвал оправданным лишение Зеленского ордена Белого орла Фото: REUTERS.

Лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла было полностью оправданным. Об этом написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети X.

Так он прокомментировал решение президента Кароля Навроцкого отозвать у Зеленского высшую государственную награду страны. Экс-премьер отметил, что нельзя ожидать уважения к польской исторической памяти и одновременно прославлять формирования, ответственные за преступления против поляков. По его словам, государство, которое уважает свою историю, должно быть последовательным в таких вопросах.

«Решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла полностью оправдано во всех отношениях», — написал Миллер.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польской награды после лишения Зеленского ордена Белого Орла. Он заявил, что возвращает Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Республикой Польшей». До этого от польских наград также отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*. Все эти решения стали частью скандала вокруг героизации деятелей УПА**.

* – внесен Росфинмониторингом в перечень террористов.

** – признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.