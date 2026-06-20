На Западе забили тревогу из-за ударов ВСУ по России: во Франции назвали атаки Киева безрассудными Фото: REUTERS.

Жан-Люк Меланшон, основатель французской левой партии "Непокорившаяся Франция", осудил дальнобойные удары Украины по России. Он подчеркнул, что подобные массированные и безрассудные атаки могут привести к большой беде.

"Очень неосторожно допускать, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России. Это путь к тотальной войне", — отметил он в сообщении в аккаунте X, подчеркнув, что Западу нужно задуматься и выступить с призывом к Украине.

Французский политик считает, что США ослабляют Россию и Европу через украинский конфликт.

Напомним, в субботу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за атак на российские города правила в отношении Киева больше не действуют. Российский политик подчеркнул, что об этом пора открыто объявить.