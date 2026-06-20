В Госдуме хотят разобраться с ограничениями на прием в старшую школу

В России решили разобраться с ограничениями на прием в старшую школу Фото: Ольга МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме обратили внимание, что сейчас имеют место быть необоснованные отказы в приеме в 10-й класс для школьников. Партия «Единая Россия» требует разобраться с необоснованными ограничениями. Об этом заявила координатор "Новой школы" Алена Аршинова.

«Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приема детей в 10-е классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе», — говорится в сообщении на сайте партии. Партия считает важным обеспечить всем желающим школьникам возможность продолжить обучение в старших классах.

Ранее KP.RU сообщил, что 20 июня 2026 года стартовала приемная комиссия в российские вузы. Выпускники школ могут подать документы не только очно, приходя в учебное заведение, но и онлайн, через портал «Госуслуги».